Jak wygląda obecnie sytuacja w domu pomocy społecznej „Kombatant”? - Wszystko jest opanowane - informuje Urząd Miejski

Co jednak najistotniejsze - stan zdrowia pensjonariuszy przebywających w DPS „Kombatant” i Zakładzie Aktywności Zawodowej jest stabilny. Zdrowe, jak i zakażone osoby, mają zapewnioną prawidłową opiekę, wyżywienie, a także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki mieszkaniowe.

Pierwotnie te 40 osób zakażone koronawirusem, które obecnie przebywają w bytomskim domu pomocy społecznej, miały trafić do Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Tak się jednak nie stało.

- Otrzymaliśmy propozycję z zewnątrz dotyczącą możliwości przeniesienia 40 pensjonariuszy do GCR „Repty”. Niestety, okazało się, że to nieporozumienie. Jak napisaliśmy we wspólnym oświadczeniu: „Było ono wynikiem niedopowiedzeń, które z kolei spowodowane były presją czasu. Nie było to celowe działanie żadnej ze stron” - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.