Jak rozmieścić krzesełka w nowej hali lodowiska? WIZUALIZACJE Miasto pyta mieszkańców Bytomia

- Wykonawca przedstawił Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bytomiu trzy wizualizacje przedstawiające układ krzesełek w powstającym obiekcie. Zanim jednak podejmiemy decyzję, chcemy poznać zdanie bytomian. Dlatego zapraszamy każdego bytomianina do wyrażenia swojej opinii w głosowaniu na Facebooku - wyjaśnia Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. Krzesełka na trybunach w hali lodowiska będą miały - co chyba nikogo zbytnio nie zaskoczy - barwy klubowe Polonii Bytom (niebiesko-czerwone).

Swój głos - za pomocą odpowiedniej reakcji - można oddać do poniedziałku, 4 maja, w TYM miejscu.

- Nie ma żadnych opóźnień na placu budowy lodowiska przy ul. Pułaskiego. Na placu budowy trwają prace murarskie ścian nośnych w części wschodniej hali sąsiadującej z budynkiem administracyjnym oraz ścian działowych na piętrze we wschodnim skrzydle hali lodowiska - poinformował Tomasz Sanecki z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Post cieszy się dość dużą popularnością wśród mieszkańców. Do tej pory oddano ponad 1,5 tys. głosów.

Wykonawca przystąpił również do prac ciesielskich. Przygotowywana jest obecnie konstrukcja pod trybuny. To właśnie tam po zakończeniu budowy trybun zostaną zainstalowane wspomniane krzesełka w kolorze niebiesko-czerwonym.

Przed budynkiem lodowiska powstanie natomiast m.in. ok. 120 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz autokarów.

Nowa hala pomieści ponad 1400 widzów. Wiadomo także, że bytomski obiekt będzie posiadał 11 szatni, ponadto znajdą się w nim m.in. strefa VIP, punkt gastronomiczny, lokale administracyjne, sala konferencyjna oraz pomieszczenia do wykorzystania (np. jako sauna czy siłownia).

Umowa na budowę nowej hali podpisano w czerwcu ubiegłego roku, a już miesiąc później rozpoczęła się rozbiórka popularnej „Stodoły”.

Cała inwestycja ma kosztować ok. 40 milionów złotych, z czego 15 mln to środki, które miasto pozyskało w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowa przewiduje, że nowoczesne lodowisko w Bytomiu powstanie do września 2021.