Grażyna i Janusz kontra zima! Kto wygra w tym starciu? Zobaczcie te MEMY - od razu Was rozgrzeją!

Ostrzeżenie IMGW w woj. śląskim!

Na terenie całego woj. śląskiego obowiązuje wciąż ostrzeżenie ws. silnych mrozów! Temperatura maksymalna w środę od -10°C do -7°C, lokalnie -13°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Synoptyk IMGW: środa na południu słoneczna, na północnym wschodzie gołoledź

Temperatura wciąż będzie mocno zróżnicowana. Najchłodniej środa zapowiada się na południowym wschodzie. Tam minus 11-8 stopni Celsjusza. Ok. minus 2 stopni ma być w centrum, a najcieplej do plus 1 stopnia na północy i plus 2 stopni nad samym morzem.

Dodatkowo, na co zwrócił uwagę synoptyk IMGW, na północy kraju mogą przez cały dzień utrzymywać się marznące mgły ograniczające widzialność do 500 m.

Wiatr nad morzem okresami będzie porywisty, na pozostałym obszarze na ogół słaby.

Noc ze środy na czwartek pogodnie zapowiada się jedynie na południowym wschodzie kraju. "Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami występować będą opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie Polski wciąż możliwe będą opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź" – zaznaczył synoptyk IMGW.

Dodał, że na północy kraju lokalnie spodziewane są marznące mgły ograniczające widzialność do ok. 300 m.

Najchłodniejsza noc prognozowana jest dla południa województw: małopolskiego i podkarpackiego. Tam temperatura minimalna wyniesie od minus 17 do minus 15 stopni Celsjusza. W centrum kraju będzie ok. minus 5 stopni, na północy zero stopni, nad morzem nawet do plus 2 stopni. Tam powinno być najcieplej.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami w całym kraju porywisty. Powieje z zachodu i północnego zachodu.