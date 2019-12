Głośni ludzie 2019 roku w woj. śląskim: na czele dwaj spadochroniarze. Kto jeszcze trafił do rankingu?

Listę najgłośniejszych postaci regionalnego życia publicznego przygotowujemy od lat. Niektórzy bohaterowie się zmieniają, kilku z nich pojawia się w zestawieniu od samego początku.

W przypadku niektórych ów rejestr jest ciekawym zwierciadłem, pokazującym różne sposoby na uprawianie polityki lub po prostu metody na zaistnienie w tak zwanej przestrzeni publicznej. Wielu ujętych w naszym rejestrze, dzięki głośnym i, podkreślmy: nie zawsze fortunnym i przemyślanym wypowiedziom, w pewnym sensie staje się (lepszymi lub gorszymi) ambasadorami swojej ziemi.

Kryteria tego zestawienia są proste - chodzi o osoby związane z województwem śląskim, których słowa ekscytują, ciekawią, wzbudzają złość lub zdziwienie. To ludzie, których cenimy, lubimy lub nienawidzimy, ale wobec ich poczynań rzadko przechodzimy obojętnie. W rankingu przeważają politycy, ale wszyscy wiemy, że nie trzeba wcale pełnić ważnych funkcji parlamentarnych, by mową zmuszać do słuchania, komentowania i dyskutowania.