Fanka Andrzeja Dudy wyznaje mu miłość. Prezydent ma problem? [MEMY]

Kobieta twierdzi, że ma romans z prezydentem

Zdjęcie ze spotkania zrobiło furorę i stało się podstawą wielu memów. Internet całą sytuację wyśmiewa zabawnymi obrazkami. Trzeba przyznać, że Jolka Rosiek nie mogła mieć lepszego "timingu" - w końcu idealnie wpasowała się z okazaniem swoich uczuć w okres walentynkowy.

Nie są znane intencje Jolki Rosiek. Część internautów uważa, że to "psychofanka", a sama sytuacja była potencjalnie bardzo niebezpieczna - pojawiają się tu zarzuty do słabej ochrony prezydenta. Inni twierdzą, że kobieta jest prowokatorką i działała na szkodę kampanii Dudy. Ona sama zaś pisze, że... ma romans z prezydentem i jest w nim bardzo zakochana. Jaka by nie była prawda, Andrzejowi Dudzie całe to zdarzenie z pewnością nie przypadło do gustu.