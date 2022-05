Egzamin ósmoklasisty 2022: Język polski. MAMY ARKUSZE! Byłą Zemsta i co jeszcze? Zobacz ODPOWIEDZI red

Egzamin ósmoklasisty 2022: Język polski. To właśnie dziś uczniowie podeszli do jednego z ważniejszych egzaminów w swoim życiu. Za nimi arkusze z języka polskiego, a już wkrótce matematyka i język obcy. Uczniowie donoszą, że lektura, z którą musieli się zmierzyć to "Zemsta" Aleksandra Fredry. Do wyboru była rozprawka o przyjaźni lub opowiadanie. Gdy tylko będzie to możliwe, w naszej galerii zobaczycie także arkusze egzaminacyjne i klucz odpowiedzi.