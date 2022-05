Egzamin ósmoklasisty 2022: Język polski. Co będzie na egzaminie? PRZECIEKI, ARKUSZE i ODPOWIEDZI [24.05.2022] red

Egzamin ósmoklasisty 2022: Język polski. We wtorek, 24 maja uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej napiszą pierwszy swój poważny egzamin w życiu. Przed nimi arkusze z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki egzaminu zdecydują, do jakich szkół średnich dostaną się absolwenci podstawówek. Czy są już jakieś przecieki, co będzie na egzaminie z języka polskiego? Zobaczcie HARMONOGRAM tych trzech dni. Gdy tylko będzie to możliwe, w naszej galerii zobaczycie także arkusze egzaminacyjne i klucz odpowiedzi.