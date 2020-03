Dżudoczka z Orzecha brązową medalistką Mistrzostw Polskich ZDJĘCIA

W kategorii wagowej do 78 kg do walki o tytuł mistrzyni Polski wystartowało 9 zawodniczek. Nolewajka po wygraniu walk eliminacyjnych w pojedynku o finał spotkała się z Rozalią Martynów (UKS Olimp Nowa Sól), późniejszą zwyciężczynią tej wagi.

Mieszkająca w Orzechu dżudoczka powtórzyła tym samym wynik sprzed roku, potwierdzając, że należy do czołówki krajowej z swojej kategorii wagowej. Z siedmioosobowej ekipy Czarnych z medalem mistrzostw Polski wróciła jeszcze Natalia Kropska, też powtórnie zdobywając złoto w wadze do 63 kg.

- Przyznam, że najlepiej czuję się w walce w parterze. Moje najskuteczniejsze techniki to dźwignie i duszenia. Pomimo przegranego półfinału, powtórne zdobycie brązowego medalu mistrzostw Polski jest dla mnie jednym z najcenniejszych sukcesów sportowych w mojej dziesięcioletniej karierze zawodniczej - mówi Martyna, podopieczna trenera Przemysława Matyjaszka, wicemistrza Europy, piątego zawodnika Olimpiady w Pekinie w wadze do 100 kg.

- Po skończeniu szkoły podstawowej postanowiłam kontynuować naukę w gimnazjum sportowym w klasie o profilu dżudo. W ten sposób trafiłam do bytomskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kamili Skolimowskiej. Jednocześnie musiałam też zmienić barwy klubowe, zostałam zawodniczką Czarnych Bytom. Zaczął się dla mnie czas intensywnych treningów. Codziennie już przed zajęciami szkolnymi mamy jednostkę treningową, trening biegowy lub siłowy, a potem po południu zajęcia z technik walki na sali sportowej Czarnych Bytom. W tym czasie zaliczyłam też krótki epizod z ju-jitsu, zostałam nawet mistrzynią Polski kadetek. Obecnie jestem uczennicą liceum i przygotowuję się do egzaminu maturalnego. Zamierzam dalej studiować na którejś z uczelni sportowych, najbliżej mam na katowicką AWF. To, na której jeszcze jednak nie jest przesądzone. Dżudo wciągnęło mnie, chcę dalej trenować i startować, moim zdaniem jest to sport bardzo rozwijający i choć drobne kontuzje są nieuniknione, dziewczyny dobrze tutaj sobie radzą – kontynuuje Martyna Nolewajka.

Teraz w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego trwa przerwa w zajęciach szkolnych i treningach. Dżudocy mają przez swoich trenerów podawane za pomocą internetu przykładowe ćwiczenia indywidualne.

- W tym roku najważniejsze zawody to miały być na początku kwietnia Puchar Europy we włoskim Lignano i otwarty międzynarodowy Puchar Polski we wrześniu. To były dwa podstawowe cele. Do Włoch już nie pojedziemy, ale liczę, że kiedy sytuacja się ustabilizuje - wyjaśnia.

rozpoczniemy normalne treningi i przygotowania do startu w Warszawie – kończy Nolewajka.