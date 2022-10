Dziś Światowy Dzień Uśmiechu! A jak Ty obchodzisz święto radości i dobrego humoru? W naszej galerii znajdziesz coś na dobry początek

Dziś Światowy Dzień Uśmiechu!

Pomysłodawcą tego święta był Harvey Ball z Worcester w stanie Massachusetts. To on uznawany jest za ojca emoji. Powołał do życia żółty symbol uśmiechniętej buźki, który już na stałe wpisał się w popkulturę. By nie zatracić istoty tej ikonografiki, którą była chęć wywołania radości, w 1999 powołano do życia Światowy Dzień Uśmiechu, mający podkreślać najważniejszą rolę „buźki”.