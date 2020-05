Doszło do rozbiórki placu zabaw między ulicami Kossaka i Lenartowicza. Dlaczego?

Był plac zabaw i klika dni później... go nie ma. 19 maja między ulicami Kossaka i Lenartowicza w Bytomiu rozpoczęła się rozbiórka znajdującej się tam piaskownicy, huśtawki, karuzeli, stołu do pingponga, a także kosza do koszykówki, Dlaczego tak się stało? - pytali zaniepokojeni mieszkańcy okolicznych bloków.

Z naszą redakcją - w związku z tym tematem - skontaktowała się jedna z mieszkanek Bytomia, która takim obrotem sprawy była oburzona. Jak zaznaczyła, wystosowała odpowiednie pismo skierowane do prezydenta miasta, ale nie otrzymała na swoje liczne pytania odpowiedzi.

Dlaczego doszło do rozbiórki placu zabaw w Bytomiu?

Dlatego też o komentarz w sprawie likwidacji placu zabaw poprosiliśmy bytomski magistrat. - Po kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego okazało się, że ten plac zabaw jest usytuowany za blisko okien sąsiadujących budynków. Odległość powinna wynosić minimum 10 metrów, a w tym przypadku była ona mniejsza - wyjaśnia Małgorzata Węgiel - Wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu.