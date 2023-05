Dawne TESCO w Bytomiu to już tylko ruina. Parking wygląda jak po katastrofie! Zobacz zdjęcia

Zamiast TESCO, przy ul. Chorzowskiej w Bytomiu będzie park handlowy

Można domniemywać, że na Chorzowskiej powstanie coś na wzór "parku handlowego". Saller Polau ma doświadczenie w "przerabianiu" budynków po TESCO właśnie w taki sposób. Przykładowo firma w 2022 roku oddała do użytku Park Handlowy S1 w Lesznie - przebudowany obiekt po dawnym TESCO. Pawilon rozebrano wtedy niemal całkowicie i rozbudowano w głąb parkingu, tworząc nowy obiekt w kształcie litery L. Mieści on również dziewięć lokali użytkowych. Aktualnie znajdują się tu sklepy takie jak Biedronka, Seastar, DM, Dealz, Pepco, House, Cropp, Sinsay oraz Tedi. Być może wielką halę przy Chorzowskiej czeka taki sam los.

Z budynkiem po dawnym TESCO jest połączony market budowlany OBI. Sklep będzie dalej funkcjonował, a budynek ma zostać nienaruszony.

Sklep w Bytomiu działał przy Chorzowskiej od niemal 30 lat. Jego historia zaczęła się w latach 90. Warto dodać, że był to jeden z pierwszych hipermarketów w naszym regionie - zjeżdżali się do niego mieszkańcy nie tylko z Bytomia, ale i okolic. Najpierw działał jako HIT. Potem funkcjonował pod szyldem TESCO. W 2021 roku sieć w Polsce przejęło jednak Netto. Decyzja UOKiK dotycząca nabycia przez Salling Group A/S z siedzibą w Braband, właściciela m.in. sieci sklepów Netto, części mienia firmy Tesco Holdings zapadła wiosną. Netto "wprowadziło się" do około 85. proc lokalizacji po TESCO w całej Polsce. Budynkiem przy ulicy Chorzowskiej, ze względu na jego duże rozmiary, nie było jednak zainteresowane.