Damian B. usłyszał wyrok w sprawie korupcyjnej. Były prezydent Bytomia: "Nie przyznaję się do winy"

Wyrok zapadł po sześciu latach - 3 marca 2020 roku. Damian B. został skazany na osiem miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych w wymiarze czterdziestu godzin miesięcznie.

- Jest to dla mnie zaskoczenie. Wyrok wciąż pozostaje nieprawomocny. Będę składał od niego apelację - zapowiada Damian B. w rozmowie w Dziennikiemzachodnim.pl.

Jak podaje portal Bytomski.pl: "Niegdysiejszy prezes Polonii początkowo zeznał, że do obietnicy łapówki rzeczywiście doszło, ale nie pamiętał kto ją ostatecznie wręczył. Później jednak zmienił swoją wersję. Nieoczekiwanie pod koniec procesu obrona przedstawiła świadka, który przyznał się, że to on przekazał pieniądze. Mężczyzna nie mógł być za to skazany, ponieważ w tamtym momencie sprawa już się przedawniła"