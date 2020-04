Co odkryli bytomscy archeolodzy przy kościele św. Ducha? ZDJĘCIA

Przypomnijmy, że celem prowadzonych badań było rozpoznanie najbliższego sąsiedztwa kościoła św. Ducha. Prace archeologiczne prowadzone były od 2 do 18 marca w dwóch wykopach o powierzchni 4,5 m2 każdy. Choć powierzchnia nie była zbyt duża, to udało się uzyskać wiele cennych informacji.

Ponadto bytomscy badacze odkryli pięć obiektów oraz pięć grobów. - Jeden z obiektów był obiektem pustym – był to wkop, o niesprecyzowanym przeznaczeniu. Pozostałe 4 obiekty, były to jamy grobowe, z czego w jednym z obiektów znajdowały się dwa groby zlokalizowane na różnych poziomach - informuje Muzeum Górnośląskie.

W 2020 roku ruszy remont kościoła św. Ducha

Kościół św. Ducha w Bytomiu, który znajduje się przy ul. Krakowskiej, został wybudowany w 1721 roku na terenie szpitala. To budowla w stylu barokowym. Zwraca uwaga swoim kształtem - mamy do czynienia z ośmiobokiem, nakryty namiotowym dachem. Warto nadmienić, że został wpisany on do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego.

Jeszcze w tym roku ma ruszyć remont kościoła. Jak informuje Urząd Miejski zostanie pomalowana elewacja, a także jego wnętrze. Wykonana będzie izolacja zewnętrzna – odwodnienie, ponadto zostanie oczyszczony portal, a nawierzchnia przed kościołem również będzie wyremontowana. Ta inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.