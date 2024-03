Co aktualnie pyli w Bytomiu? Zobacz kalendarz dla alergików 2024

Co to jest alergia?

Co teraz pyli?

Jeśli męczą Cię objawy alergii i chcesz dowiedzieć się, na które pyłki konkretnie jesteś uczulony, konieczne będzie wybranie się do alergologa. Z tą wiedzą łatwiej będzie Ci planować czas w okresie największego stężenia pyłków w powietrzu. Wystarczy, że zerkniesz do kalendarza pyleń, by wiedzieć, kiedy objawy alergii mogą być najsilniejsze.

Rośliny pylą prawie przez cały rok. Nie oznacza to, że alergicy muszą męczyć się z objawami przez cały ten czas. Zwykle uczuleni jesteśmy na konkretne pyłki roślin, a objawy męczą nas najbardziej, kiedy ich stężenie w powietrzu jest najwyższe. Najtrudniejsze pory roku dla alergików to wiosna i lato. Właśnie wtedy pyli najwięcej roślin, które są najbardziej uczulające.

Pylenie w marcu

Prognoza pogody dla alergików w Bytomiu

W okresie najsilniejszego pylenia prognoza pogody będzie dla Ciebie szczególnie ważna, jeśli zmagasz się z alergią. Czy warunki atmosferyczne będą Ci sprzyjać? Pamiętaj, że w okresie wzmożonego pylenia wychodzenie z domu w słoneczny dzień nie jest zbyt bezpieczne. Jeśli świeci słońce i jest sucho nie powinno się również wietrzyć pokoju, ponieważ pyłki wlecą do pomieszczenia. Wietrz mieszkanie i wychodź z domu po deszczu. Ogranicz przebywanie na świeżym powietrzu do minimum.

Kalendarz pyleń 2024

Kalendarz pyleń tworzony jest z myślą o alergikach, by pomóc im odpowiednio planować czas oraz informować, kiedy powinni unikać przebywania na zewnątrz, by ograniczyć kontakt z alergenami. Wyniki badań przedstawiają stężenia pyłku danej rośliny w objętości 1m3 powietrza na dobę. Są to wyniki uśrednione, dlatego powinno się to traktować, jako wskazówkę.