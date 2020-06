Ceny w Polsce 20 lat temu. Nie uwierzycie! Strzyżenie włosów 10 zł, taśma magnetofonowa - 3,68 zł...

Lekcje do szkół w czerwcu już nie wrócą. A co z wrześniem?

Uczniowie do końca roku szkolnego nie wrócą już do zajęć stacjonarnych. - Nie ma już potrzeby przywracania tradycyjnych zajęć w szkołach w tym roku szkolnym. Do 26 czerwca, czyli do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość - poinform...