Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w końcu zmodernizuje swoje obiekty

Ponad 32 mln zł - tyle łącznie Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne ma zamiar przeznaczyć w tym roku na inwestycje, remonty, a także bieżącą eksploatację. Najwięcej wyda na te pierwsze (ok. 24 mln) - są one niezbędne, gdyż część obiektów i maszyn jest wyeksploatowana i przestarzała. A trzeba pamiętać, że wieloletnie niedoinwestowanie infrastruktury skutkuje następnie m.in. zwiększaniem się kosztów utrzymania.

Łącznie więc wszystkie trzy oczyszczalnie mogą odebrać około 43 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę. Aby jednak mogły sprawnie funkcjonowały niezbędne są inwestycje, których przez lata brakowało. Zmieniło się to dopiero w ubiegłym roku.

Dwie kolejne to: oczyszczalnia „Miechowice” (odbiera 12 tys. metrów sześciennych) ścieków w ciągu dnia) oraz oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna na Bobrku (800 metrów sześciennych), która jest z nich najstarsza (pochodzi z 1936 roku).

Największa oczyszczalnia - „Centralna” - znajduje się na pograniczu Bytomia i Radzionkowa i zajmuje ok. 11 ha. Została ona taka zaprojektowana, po przebudowie w 2004 roku, aby w ciągu jednej doby oczyścić nawet 30 tys. metrów sześciennych ścieków.

Zainstalowano m.in. dwie zautomatyzowane wagi do ważenia osadów pościekowych, wymieniono mieszadła w oczyszczalni „Centralna”, rozpoczęto prace mające na celu hermetyzację zbiorników ścieków oraz wprowadzono automatyzację na terenie przepompowni ścieków „Śródmieście”, a także wyremontowano przepompownie ścieków przy ul. Przelotowej.

Dlatego też w 2020 roku BPK zaplanowano dalsze prace, które mają na celu polepszenie i modernizację infrastruktury należącej do spółki.

Wieloletnie braki inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a także modernizacji obiektów należących do spółki nie są jedynymi zaniedbania z ostatnich lat.

Najwyższa Izba Kontrola, która oceniała działalność spółki w latach 2012-2018, stwierdziła, że BPK, poza wykonywaniem zadań do realizacji których została powołana, przez lata prowadziła również i finansowała, wbrew własnym interesom, działalność niezwiązaną ze swoimi zadaniami. To przyczyniło się do ponoszenia wysokich strat oraz pogorszenia płynności finansowej.