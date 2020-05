Bytomskie Centrum Kultury zaprasza na kino online. Jakie filmy są w repertuarze?

- BCKino online to ukłon dla naszych Widzów, którzy za nami tęsknią. Raz w tygodniu (na razie!) będziecie mogli zobaczyć filmy, które bardzo polecamy - informuje Małgorzata Kamińska, rzecznik prasowy Bytomskiego Centrum Kultury.

Jak kupić bilet na film?

Jak to wszystko wygląda? Wystarczy kupić bilet do BCKina za pośrednictwem strony www.bilety.becek.pl do środy, godz. 23:59. Cena biletu wynosi 12 zł.

Po kupieniu wejściówki na podany przez nas adres mailowy wysłane zostanie potwierdzenie zakupu biletu. Natomiast w dniu seansu zostanie wysłany link do filmu wraz z hasłem (również na maila).

Link oraz hasło do filmu zostaną aktywowane pięć minut przed seansem, ten zaś rozpoczyna się punktualnie o godz. 19. Oglądanie można rozpocząć w trakcie pierwszej godziny trwania seansu, czyli do 20. Link będzie aktywny jeszcze przez godzinę po zakończonym pokazie, czyli do 23.