Bytomski pałac w Miechowicach zaprasza do siebie. Ruszyły dni otwarte odrestaurowanego obiektu Szymon Bijak

Pałac Tiele-Wincklerów w Bytomiu, który w ubiegłym roku został odrestaurowany, zaprasza do siebie. Od 11 do 13 września potrwają jego dni otwarte. Nasz fotoreporter był w środku obiektu na chwilę przed otwarciem go dla zwiedzających.