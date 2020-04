Bytomscy radni wspierają personel domu pomocy społecznej „Kombatant” ZDJĘCIA

Choć sytuacja nie jest łatwa, to personel Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu-Miechowicach każdego dnia rzetelnie wykonuje swoje obowiązki i opiekuje się podopiecznymi placówki, pomimo zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa. Dlatego właśnie w mieście ruszyła akcja #wspieramDPSkombatant mająca podnieść ich na duchu w tym ciężkim i trudnym czasie. Zatacza ona coraz szersze kręgi.

Radni wspierają personel bytomskiego domu pomocy społecznej

Ostatnio pracownicy DPS-u otrzymali laurki od najmłodszych mieszkańców Bytomia, a także upominki od radnych. Wiele osób w mediach społecznościowych również wyraziło swoje poparcie. Na Facebooku pojawiło się już kilkaset zdjęć z hasłem #wspieramDPSkombatant. Z kolei personel na wyrazy uznania, odpowiada umieszczając fotografie z napisem #DZIĘKUJEMY.

- Głosy krytyki w stosunku do personelu, które pojawiły się w niektórych mediach nie mają podstaw i są zupełnie niezrozumiałe. Chcemy wyrazić swoją solidarność z pracownikami, pokazać, że doceniamy ich pracę i szanujemy to, co robią na co dzień - wyjaśnia Michał Staniszewski, który jest jednym z inicjatorów akcji.