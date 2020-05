Bytomscy lekarzy potwierdzają: koronawirus „lubi” otyłość

Specjaliści z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu mają duże doświadczenie w leczeniu osób zakażonych koronawirusem i rozpoznali zakażenie u prawie 500 osób do cukrzycy dodali kolejną zależność - to otyłość. Nie ulega wątpliwości, że na ciężki przebieg choroby wywołanej zakażeniem często mają wpływ otyłość i nabyta cukrzyca.

Niestety w ostatnich latach Polacy znacząco zwiększyli spożycie cukru w postaci np. słodkich przekąsek i gotowych potraw. Jemu go aż o 12 kg rocznie więcej niż przed dekadą. Dodatkowo chętniej niż kiedyś sięgamy po napoje słodzone cukrem - tu badania nie pozostawiają wątpliwości, że jest to jedna z krótszych dróg do otyłości.

Zbyt duże spożycie cukru to przyczyna wielu chorób, często bardzo poważnych, z cukrzycą typu 2 na czele. Ponad 400 tys. osób co roku zapada na tę chorobę, liczbę chorych liczymy już w milionach. Średnio co 2 h dokonuje się dużej amputacji związanej z cukrzycą (stopa cukrzycowa).

Do tego dochodzi długa lista innych chorób. Do skutków zdrowotnych dołączają koszty ogólnospołeczne, w tym finansowe. Samo leczenie cukrzycy to 1,7 mld zł, tylko ze środków NFZ. Jeżeli sprawdzą się prognozy wzrostu otyłości to w 2025 roku na leczenie chorób związanych z otyłością wydamy więcej o 0,3 – 1,0 mld zł niż w 2017 r.

Prognozuje się także, że w 2025 roku wzrośnie liczba dorosłych pacjentów, którym zostaną udzielone świadczenia z powodu: