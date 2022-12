Bytomianki stworzyły markę damskiej mody. Kreatywnie, kolorowo i ekologicznie Czwarte urodziny Bäckerei Bytom - zobacz zdjęcia

Pomyślmy... Bytom - kiedyś w modne ciuszki zaopatrywały się tu elegantki z całego województwa , jeszcze w latach 70. minionego wieku, ale teraz to pieśń przeszłości. Pomysł na utworzenie tu firmy z damską konfekcją (nie ciucholand!), z wykorzystaniem lnu, który do tanich materiałów nie należy... To nie ma szansy przetrwania i rozwoju.

Z drugiej strony, to przecież z tym miastem i jego historią jest związana marka „Bytom", kiedyś istniały tu zakłady odzieżowe. Dziś wprawdzie już ich nie ma, ale sama marka przetrwała i nadal jest symbolem wyjątkowej, męskiej elegancji. I właśnie trochę licząc na te skojarzenia, tradycje, na to, że stąd pochodzą lub byli związani z tym miejscem projektanci, krawcy czy architekci, sąsiadki -bytomianki, Monika Urzoń i Karolina Jakoweńko postanowiły zaryzykować i stworzyć swoją markę odzieżową.