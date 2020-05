Bytomianin wyszedł z domu i złamał zasady kwarantanny. Ten spacer kosztował go 15 tys. zł

Osoby objęte kwarantanną powinny pozostać w domach, aby nie narażały one innych na potencjalne niebezpieczeństwo związane z koronawirusem. Większość mieszkańców Bytomia wykazywało się w tym temacie odpowiedzialnością i stosowało do obowiązujących zaleceń i obostrzeń, choć cały czas zdarzają się wyjątki.

Mieszkaniec Bytomia złamał zasady kwarantanny

Przekonali się o tym bytomscy policjanci podczas interwencji we wtorek, 19 maja.

- Oficer dyżurny z "jedynki" odebrał zgłoszenie od kobiety, że jej mąż objęty kwarantanną opuścił mieszkanie. Pod wskazany adres natychmiast pojechali mundurowi - wyjaśnia Rafał Wojszczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Przed budynkiem stróże prawa spotkali 42-letniego mężczyznę. Był on pobudzony i nie stosował się do wydawanych poleceń przez policjantów. Następnie, oddalił się z miejsca legitymowania i wszedł do swojego mieszkania. Policjanci z zachowaniem szczególnych i wymaganych środków ostrożności podążyli za nim.