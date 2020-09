Bytomianie uratowali tonącego mężczyznę w stawie w Parku Kachla. Otrzymali gratulacje od prezydenta

Bytomskie szkoły otwarte od 1 września. Nauczanie będzie prowadzone stacjonarnie

Dzieci i młodzież powrócą do szkół w Bytomiu we wtorek, 1 września. Nauczanie będzie prowadzone stacjonarnie, ale oczywiście w warunkach reżimu sanitarnego. - We wszelki możliwy sposób będziemy wspierać szkoły i przedszkola - zapowiada Mariusz Wołosz, prezydent miasta.