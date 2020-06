Bytom znacie bardzo dobrze. A kto był w Bytomiu Odrzańskim? ZDJĘCIA

Bytom i Bytom Odrzański łączy ta sama nazwa, którą językoznawcy wywodzą od tych samych korzeni. Bytom Odrzański był wymieniany w kronikach już za czasów Bolesława Chrobrego, a w 1109 roku był jednym z grodów broniących się przed nacierającym na Głogów cesarzem niemieckim Henrykiem V. Aż do 1504 roku miasto było własnością Piastów Śląskich. Potem właścicieli zmieniało wielokrotnie. Do Polski wróciło w 1945 roku i co ciekawe na początku było Bytomiem. Osadnicy nadali mu nazwę Białobrzezie, którą jednak przy nadawaniu oficjalnych nazw zmieniono na tradycyjny Bytom z przymiotnikiem Odrzański - dla odróżnienia od Bytomia na Górnym Śląsku.

Bytom Odrzański leży dzisiaj w województwie lubuskim, należy do powiatu nowosolskiego. Niedaleko od miasta przebiega trasa S3, przez sam Bytom Odrzański przebiega ważna linia kolejowa, tzw. Nadodrzanka łącząca Wrocław przez Zieloną Górę ze Szczecinem. W mieście znajduje się zabytkowy rynek z kamienicami, ratuszem i gotyckim kościołem św. Hieronima. Jest też przystań rzeczna na Odrze.