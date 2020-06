Bytom zalany po oberwaniu chmury. Ul. Piłsudskiego zmieniła się w rzekę. Zalane auta i piwnice

To już nie pierwszy raz, kiedy ulica Piłsudskiego, znajdująca się w samym centrum Bytomia, ucierpiała z powodu gwałtownych opadów atmosferycznych. Dlaczego tak się dzieje?

- To najniższy punkt w okolicy, do którego spływa woda z sąsiednich ulic. Naprawdę każdy deszcz powoduje strach. Jak tylko zaczyna padać, to uciekam samochodem sprzed kamienicy - mówi nam jeden z mieszkańców.