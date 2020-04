Bytom: wyszedł tylko wyrzucić śmieci. Mężczyzna zlekceważył zasady kwarantanny domowej

Policjanci każdego dnia realizują zadania związane ze sprawdzaniem osób, które przebywają na kwarantannach domowych. Do tej pory prawie wszyscy mieszkańcy Bytomia wykazywali się w tym temacie odpowiedzialnością i stosowali do obowiązujących zaleceń. To szalenie istotne - dzięki temu można ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Jest na kwarantannie, ale wyszedł z domu. Teraz czeka go grzywna

Jak się okazało - nie każdy ostrzeżenia traktuje w pełni poważne. Sobotnia (28 marca) kontrola policjantów u jednego z mieszkańców Bytomia pokazała, że nie wszyscy zachowują się w 100 procentach odpowiedzialnie.

Kiedy mundurowi podjechali pod adres mężczyzny i próbowali się z nim skontaktować telefonicznie, ten nie odbierał połączeń. Udało się nawiązać kontakt przez... domofon. W rozmowie z żoną mężczyzny ustalili, że poszedł on „tylko” wyrzucić śmieci.

Policjanci skontrolowali podwórze, jednak tam nie spotkali go. Dopiero po kolejnym kontakcie telefonicznym okazało się, że mężczyzna stoi przed klatką schodową.