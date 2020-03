Bytom: wypadek w kopalni Bobrek - trzech górników przysypały skały. Trwa akcja ratownicza

Wypadek w kopalni Bobrek w Bytomiu. Trzech górników przysypały skały, trwa akcja ratownicza arc

W kopalni Bobrek w Bytomiu, należącej do Węglokoks Kraj, doszło przed południem do załamania fragmentu obudowy chodnika, w wyniku którego trzech górników zostało przysypanych skałami. Dwóch wyszło spod zawaliska o własnych siłach, a do trzeciego próbują dotrzeć ratownicy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że górnik żyje. Jest z nim kontakt. Akcja ratownicza trwa.