Bytom: w Szpitalu Górniczym zamknięto dwa oddziały. Przebywali w nich pacjenci z koronawirusem

- Oddziały ortopedii i pulmonologii są wyłączone z użytkowania, gdyż byli tam obecni pacjenci, u których wykryto koronawirusa - mówi nam Iwona Wronka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Chodziło konkretnie o dwie osoby na ortopedii i jedną osobę na pulmonologii.

Dwa oddziały zamknięte w szpitalu w Bytomiu

- Wszyscy, którzy mieli z nimi kontakt, cały personal, jak i pacjenci, zostali objęci administracyjną kwarantanną. Przez najbliższy tydzień te osoby będą przebywać w szpitala. Izba przyjęć nadal działa. Wszystkie działania jakie podejmujemy są konsultowane z sanepidem i są pod jego nadzorem. O tym wszystkim, co dzieje się u nas w szpitalu, sanepid wie i to on podejmuje ostateczne decyzje – dodaje Wronka.

Próbki już zostały przekazane do badań, a ich wyniki poznamy wkrótce.