Bytom w czasie pandemii koronawirusa wygląda jak miasto widmo. Zobacz zdjęcia z soboty 2 maja

Uważaj! Te produkty wycofano ze sklepów - mogą Ci zaszkodzić

Zobacz czy masz te produkty w domu! Mogą być szkodliwe dla zdrowia. Główny Inspektor Sanitarny w ciągu ostatnich miesięcy wycofał szereg produktów, które trafiły na sklepowe półki, ponieważ nie spełniały one ustalonych norm. To nie tylko żywność, ale i suplementy, czy produkty co...