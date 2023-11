Bytom w 1918 roku - zobacz te ZDJĘCIA! Tak wyglądało 105 lat temu, gdy Polska odzyskała niepodległość

Tak wyglądał Bytom w 1918 roku. Oto miasto 105 lat temu, gdy Polska odzyskała niepodległość

Archiwalne zdjęcia Bytomia zostały... pokolorowane! Wzięliśmy czarno-białe zdjęcia Bytomia pochodzące ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego i Narodowego Archiwum Cyfrowego - i nadaliśmy im nieco rumieńców. Zobaczcie efekty, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

Na naszych łamach w przeszłości już wielokrotnie publikowaliśmy różne archiwalne zdjęcia Bytomia. Pochodziły one z różnych źródeł: z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Górnośląskiego czy naszych zbiorów.

Jeszcze do nie dawna, nakładanie obrazu na czarno-białe zdjęcia wymagało konieczności użycia specjalistycznego sprzętu i nowinek technologicznych. Dzisiaj już to takie trudnie nie jest - wystarczy tylko użyć do tego odpowiednich narzędzi, jakie znajdują się w wirtualnej przestrzeni.

Archiwalne zdjęcia Bytomia zobaczycie teraz z zupełnie innej perspektywy. Zapraszamy na wyjątkową podróż w przeszłość!