Bytom: uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza Plebiscytowego ZAPOWIEDŹ

Uroczyste obchody , które mają na celu nie tylko przypomnienie osoby i roli Wojciecha Korfantego w walce o przyłączenie Górnego Śląska do Polski, odbędą się na Rynku w Bytomiu , czyli nieopodal miejsca, w którym w przeszłości mieścił się Hotel „Lomniz” – siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego.

20 lutego (czwartek) 2020 roku mija 100. rocznica powołania Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza Plebiscytowego. Uroczyste obchody tego bardzo ważnego dla Górnego Śląska wydarzenia odbędą się w Bytomiu, czyli mieście, w którym znajdowała się siedziba PKP. To właśnie tu zapadła decyzja o wybuchu III powstania śląskiego.

O godz. 14 zaplanowano część oficjalną z udziałem mieszkańców oraz władz miasta i przedstawicieli miast Metropolii, Urzędu Marszałkowskiego czy posłów i senatorów RP. W trakcie uroczystości pod tablicą upamiętniającą Wojciecha Korfantego i Polski Komisariat Plebiscytowy zostaną złożone wiązanki kwiatów.

- Sto lat temu Wojciech Korfanty został polskim komisarzem plebiscytowym. To wyjątkowe i bardzo ważne wydarzenie dla Polski, Górnego Śląska i tym samym dla Bytomia. Dlatego dla upamiętnienia tej historycznej daty zapraszamy Was serdecznie 20 lutego do Bytomia. Nie zabraknie spotkań z historią i refleksji nad przyszłością – w ten sposób uroczyste obchody w mieście zapowiada prezydent Mariusz Wołosz.

- Zapraszamy mieszkańców województwa do udziału w obchodach – założenia strojów z epoki i do wspólnego zdjęcia. Razem ułożymy na płycie bytomskiego Rynku napis BYTOM 20.02.2020 – dodaje dyrektor Muzeum Powstań Śląskich.