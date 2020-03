Bytom: Tragiczny wypadek w kopalni Bobrek. Górników przysypały skały, jeden zginął

zdjęcie ilustracyjne

Bytom. Tragiczny wypadek w kopalni Bobrek. W kopalni należącej do Węglokoks Kraj, doszło do załamania fragmentu obudowy chodnika, w wyniku którego trzech górników zostało przysypanych skałami. Dwóch wyszło spod zawaliska o własnych siłach, a do trzeciego próbowali przez wiele godzin dotrzeć ratownicy. Niestety, górnika nie udało się uratować.