Bytom: torowisko tramwajowe przy ul. Frycza-Modrzewskiego zostanie przebudowane ZDJĘCIA

Jak zapowiada Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, są to jedne z najważniejszych inwestycji w mieście, które mają rozpocząć się w tym roku.

Bytom: skrzyżowanie do przebudowy, a torowisko będzie zmodernizowane

Chodzi konkretnie o torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Frycza-Modrzewskiego. Wiadomo już, że zostanie ono przebudowane razem z siecią trakcyjną od skrzyżowania ul. Zabrzańskiej i Frycza-Modrzewskiego do ul. Młyn Szombierski na długości ok. 1300 metrów. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu możemy przeczytać, że na odcinku od ul. Zabrzańskiej do Skweru Larischa zaprojektowano dwutorowe torowisko - będzie ono więc wydłużone o ponad 200 metrów. Warto nadmienić, że reszta odcinka, tak jak obecnie, pozostanie jednotorowa.

Modernizacja ma oczywiście wpłynąć na poprawę komfortu jazdy pasażerom komunikacji miejskiej, którzy na co dzień korzystają z linii nr 9 - łączy ona Bytom z Rudą Śląską oraz Chorzowem.