Bytom: ruszyła akcja „Pomaganie przez bieganie”. Możemy pomóc Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1

W piątek, 1 maja, ruszyło „Pomaganie przez bieganie”. Jest to nowa akcja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, który zachęca wszystkich biegaczy do rywalizacji i pomagania potrzebującym w tym trudnym dla wszystkich czasie. Jak możemy do niej dołączyć?

W związku z pandemią koronawirusa w najbliższym czasie nie odbędą się żadne zawody biegowe - nie oznacza to jednak, że nie możemy potrenować i - przy okazji - pomóc. - Nie musicie nas przekonywać jak bardzo brakuje Wam biegowej rywalizacji i emocji startowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak bardzo kochacie zawody, pokonywanie własnych barier, bicie rekordów i realizowanie programów treningowych w towarzystwie biegowych kompanów - pisze na swojej stronie internetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, który postanowił zorganizować akcję „Pomaganie przez bieganie”. „Pomaganie przez bieganie” - szczegóły bytomskiej akcji Jak możemy dołączyć do rywalizacji, która wystartowała w piątek, 1 maja? - Od 1 do 22 maja o dowolnej porze dnia i nocy, na biegowych trasach w parkach, lasach i bulwarach pokonujecie wybrany przez Was dystans, po czym publikujecie screen z aplikacji z przebiegniętym dystansem na stronie wydarzenia na Facebooku „Pomaganie przez bieganie” - wyjaśniają przedstawiciele Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu. Organizatorzy zachęcają także, aby udostępniać zdjęcia z dowolnego miejsca z przebiegniętego dystansu. Co ciekawe, zapowiedziano już, że będą prowadzone klasyfikacje tygodniowe, żeby podtrzymać u wszystkich motywację. Tak więc, lista końcowa będzie zsumowaniem przebiegniętych przez Was kilometrów przez te trzy tygodnie (1-22.05). Akcję zorganizowano zarówno po to, aby rywalizować z pozostałymi biegaczami, jak i - przede wszystkim - żeby pomagać potrzebującym w trudnym dla wszystkich czasie pandemii koronwirusa w naszym kraju. - Oprócz biegania zachęcamy Was również do pomocy na rzecz walki z epidemią Covid-19 dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Jako opłatę startową do wzięcia udziału w zawodach, traktujemy dowolną wpłatę na rzecz bytomskiego Szpitala. Po skończonej rywalizacji, dekoracji najlepszych na odległość, oraz zliczeniu setek kilometrów, przekażemy całą zebraną kwotę Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 - informuje bytomski OSiR. Wpłat można dokonywać na niniejsze konto: ING BANK ŚLĄSKI 94 1050 1230 1000 0002 0411 7725 UKS MOSM Bytom, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom (w tytule należy wpisać swoje imię i nazwisko, a w tytule przelewu hasło: „Pomaganie przez bieganie 2020”). Pamiętajmy jednak - rzecz jasna - o przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa podczas biegu. Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa Wideo