Bytom: rewitalizacja zabytkowego budynku Młodzieżowego Domu Kultury dojdzie do skutku. Podpisano umowę

21 stycznia (wtorek) Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia, podpisał umowę na renowację kamienicy przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Prace remontowe będzie prowadziła krakowska firma „DeS”. Ta sama, która odpowiada za odnowienie Pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach.

Kolejny krok w stronę rewitalizacji Śródmieścia

- Renowacja budynku wpisanego do rejestru zabytków wojewody śląskiego to kolejny krok w rewitalizacji Śródmieścia Bytomia. Cieszymy się, że kamienica o wyjątkowych walorach architektonicznych i ciekawej historii w końcu doczeka się remontu. Dzięki przeprowadzonym pracom, budynek, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyjaśnia Michał Bieda.

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, który pochodzi z 1906 roku, w niedalekiej przyszłości zmieni się zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz. Piaskowa elewacja zostanie wyczyszczona, tynk naprawiony, a cegły pokryte glazurą będą odrestaurowane. Wiadomo także, że cały obiekt przejdzie gruntowną termomodernizację. Wymienione zostaną okna oraz drzwi. Dach również zostanie wyremontowany.