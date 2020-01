Bytom: rekordowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ile udało się zebrać?

12 stycznia (niedziela) już po raz 28. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dowodzona przez Jurka Owsiaka. Bytomski finał odbył się w muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla. Natomiast tamtejszy sztab działał przy Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego. W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę!

- Finał WOŚP w Bytomiu za nami. Dzięki Wam fantastycznym wolontariuszom i bytomianom był on wyjątkowy. Wasze zaangażowanie sprawiło, że kwoty w puszkach pozwoliły pobić rekord kolejny rok z rzędu. Zebrana kwota to 160 138,21 jest to na tą chwilę kwota deklarowana. W tym roku padł rekord puszki 5 759,83 który należy on do Zuzi Waśkiewicz