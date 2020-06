Bytom przygotowuje się do wyborów prezydenckich. Będą one inne niż zwykle

Lokale będą czynne w godzinach 7-21 - ich otwarcie może zostać przedłużone, ale tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

Wybory inne niż wszystkie. Obostrzenia sanitarne będą obowiązywały

Nowością będą obostrzenia sanitarne, które muszą zostać wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia w środku będzie mogła przebywać maksymalnie jedna osoba na cztery metry kwadratowe.

Członkowie komisji zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej, natomiast między stanowiskami powinna zostać zachowana odpowiednia odległość – 1,5 metra. Dezynfekowane będą ponadto klamki, uchwyty, miejsca do głosowania czy urny.

Każdy z wyborców może także zagłosować korespondencyjnie. Aby to jednak zrobić, trzeba było do 16 czerwca zgłosić taki zamiar do Wydziału Spraw Obywatelskich danego Urzędu Miasta.