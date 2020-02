Bytom: prezydent miasta udzielił ślubu młodej parze. Tego dnia nowożeńcy na pewno nie zapomną ZDJĘCIA

W ostatnią sobotę, 22 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego pobrała się młoda para, która tego dnia z pewnością nie zapomni. Powód jest prosty. Ślubu udzielił im bowiem sam prezydent Bytomia - Mariusz Wołosz.

Bytom: prezydent miasta udzielił ślubu

Narzeczeni - Karina i Jarosław - zwrócili się do prezydenta odpowiednio wcześniej, aby to właśnie on przypieczętował słowa ich małżeńskiej przysięgi. Przypomnijmy, że prezydent ma do tego prawo, gdyż z urzędu jest jednocześnie kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Nie traci on uprawnień do wykonywania tej funkcji, również w przypadku zatrudnienia innej osoby na stanowisko kierownika.

Trzeba pamiętać, że udzielenie ślubu przez prezydenta należy do rzadkości, ale takie ceremonie - jak widać - się zdarzają. Jak informuje Urząd Miasta w Bytomiu - od początku kadencji prezydent Mariusz Wołosz udzielił już kilku ślubów.