Bytom: prace nad inscenizacją „Walki o Miechowice” idą pełną parą

Cezary Żak w przeszłości pojawił się w serialu "Tajemnica twierdzy szyfrów", gdzie wcielił się w postać szefa bezpieczeństwa na zamku Książ - Harry’ego Sauera. Podczas nadchodzącej styczniowej inscenizacji wcieli się on w rolę oficera Wehrmachtu. Natomiast Lech Dyblik, który jest znany z wielu seriali i filmów historycznych, wcieli się w rolę majora NKWD.

Przygotowania do kolejnej edycji widowiska historycznego, które cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców regionu, trwają w najlepsze.

Podczas inscenizacji publiczność zobaczy także czołg T-34 oraz pojazdy niemieckie.

Przypomnijmy: wkraczający do Miechowic żołnierze Armii Czerwonej dokonali wielu zbrodni - w dniach od 25 do 27 stycznia 1945 - na mieszkańcach tej niewielkiej wówczas gminy. Do dziś nie udało się ustalić ilu dokładnie mieszkańców zamordowanych przez Sowietów, jednak w Tragedii Miechowickiej mogło zginął nawet 380 osób.

Oprócz głównej rekonstrukcji, całości będą towarzyszyć dwa inne wydarzenia. 24 stycznia o godz. 17 w budynku „Ciszy Syjonu” odbędzie się prelekcja poświęcona tragicznym wydarzeniom w Miechowicach w styczniu 1945 roku. Z kolei godzinę później, o 18, będzie miał miejsce wyjątkowy koncert z udziałem Lecha Dyblika.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, jednak ilość miejsc dla publiczności w dniu inscenizacji będzie ograniczona!

Szczegóły programu: