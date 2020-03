Bytom: pijany kierowca ciężarówki na A1. Mężczyzna stracił już prawo jazdy

Jacek Kurski żegna się z TVP? Zobacz MEMY internautów

Jacek Kurski żegna się z fotelem prezesa TVP? Wszystko na to wskazuje, że Jacek Kursi przestanie być prezesem TVP z dniem 9.03.2020 roku. To tego dnia Rada Mediów Narodowych wskaże osobę, która będzie pełniła obowiązki prezesa TVP do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Jacek Kurski z...