Bytom: na rynku wycięto wszystkie zniszczone drzewa. Kiedy pojawią się nowe nasadzenia? ZDJĘCIA

Wielu mieszkańców jeszcze niedawno narzekało na brak zielni na bytomskim Rynku. Drzewa niby były, ale... nie mogły one dawać cienia, zwłaszcza podczas letnich upałów. Na szczęście, widok obumarłych platanów, które prezentowały się wielce niekorzystnie, to już przeszłość, która - miejmy nadzieję - nigdy już nie wróci.

Decyzję o wycince podjęto już w połowie września ubiegłego roku po ekspertyzie dendrologicznej, którą dysponowało miasto. Jednak zniszczone drzewa, których wygląd później jeszcze bardziej się pogorszył (nie miały one liści, odchodziła również kora), usunięto dopiero w styczniu 2020.

W ramach ciekawostki, można także dodać, że jedenaście lat temu, w 2009 roku, rynek w Bytomiu obok m.in. pałacu w Pszczynie czy katowickiego Spodka został zaliczony przez internautów do siedmiu cudów województwa śląskiego. Na to miano będzie musiał jednak ponownie zapracować. Wszystko jednak wskazuje, że w niedalekiej przyszłości to miejsce znów zacznie tętnić życiem.