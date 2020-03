Bytom: miasto testuje kolejne parkometry z możliwością płatności bezgotówkowej

Wybór nie był przypadkowy: w ostatnim czasie były one dewastowane (ktoś próbował dobrać się do gotówki znajdującej się w środku urządzenia). Możliwość płatności kartą będzie więc także zabezpieczeniem przed złodziejami.

Na początku marca informowaliśmy, że „docelowo taka możliwość ma być we wszystkich 74 parkomatach” znajdujących się na terenie Bytomia. Modernizacja będzie kosztowała miasto ok. 60 tys. zł. Zapowiedziano także, że Strefa Płatnego Parkowania zostanie rozszerzona - mowa o odcinku ul. Chrobrego (od Piłsudskiego do Smolenia). Ruszy ona w kwietniu.

Urząd Miejski informuje również, że kolejne parkomaty wyposażane są w urządzenia do płatności bezgotówkowych. Chodzi o parkometry na następujących ulicach: Sobieskiego, Kruczkowskiego, Moniuszki 11/13 i Sądowej 7. Są one ponadto oznaczane specjalną nalepką o następującej treści: „W tym parkomacie za postój zapłacisz kartą”.

- Chcemy sprawdzić, jak mieszkańcy ocenią rezygnację z pieniędzy w dwóch parkomatach. Początkowo planowaliśmy test na 30 dni, ale z uwagi na koronawirusa prawdopodobnie go przedłużymy, żeby większa liczba kierowców mogła sprawdzić to rozwiązanie - dodaje.

Parkometry w Bytomiu są dezynfekowane na bieżąco

Pomimo stanu zagrożenia epidemiologicznego, który został wprowadzony w naszym kraju, SPP w Bytomiu działa normalnie. Ekrany dotykowe w parkomatach są kilkukrotnie dezynfekowane w ciągu dnia. - Dokładamy starań, aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem, jednak apelujemy o przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej - informuje Urząd Miejski w Bytomiu.

Warto jednak przypomnieć, że osoby, które nie chcą korzystać z ekranów parkometrów, mogą dokonywać opłat za pomocą własnych urządzeń mobilnych poprzez następujące aplikacje: SKYCASH, moBILET oraz CitiPark APP.

SPP w Bytomiu obejmuje obszar ścisłego centrum miasta. Parkowanie jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9 do 17 z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miejskim, na którym opłaty są pobierane w dni robocze w poniedziałki w godzinach od 8 do 17:30, natomiast od wtorku do piątku - od 8 do 15.