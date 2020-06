Bytom miastem wolnym od LGBT? Prezydent stanowczo skrytykował próbę wprowadzenia Karty Praw Rodziny

Lokalni aktywiści i przedstawiciele biur poselskich podczas posiedzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej wyrażali swój sprzeciw wobec Samorządowej Karty Praw Rodziny. arc. prywatne

Czy Bytom stanie się kolejnym miastem wolnym od LGBT? Komisja Rady Miejskiej uznała petycję w sprawie wprowadzenia kontrowersyjnej Samorządowej Karty Praw Rodziny. Za jej odrzuceniem zdecydowanie opowiedział się prezydent miasta. - Nie dąży do zgody między ludźmi, a do wprowadzenia podziałów - napisał Wołosz. Karta zakłada dyskryminację osób LGBT. Do przyjęcia uchwały jeszcze długa droga, ale już głośno protestują przeciwni niej posłowie i lokalni aktywiści.