Bytom ma swoją... miejską pasiekę ZDJĘCIA Pszczoły zamieszkały w Szombierkach

Wybór Szombierki nie był przypadkowy. Mieszkańcy bytomskiej dzielnicy na brak terenów zielonych narzekać nie mogą. - Między blokami nie brakuje przeróżnych roślin. Niedaleko są ogródki działkowe , park oraz cmentarz. Dzięki czemu baza pokarmowa jest i bardziej bogata i zdecydowanie dłużej dostępna, bo od marca do listopada, niż poza miastem - dodaje Mazurowska.

Ważne jest także sąsiedztwo szkoły - chodzi przede wszystkim o aspekt edukacyjny. - Pszczoły są na tyle blisko, by pojawiły się w świadomości uczniów pobliskiego Zespołu Szkół Technicznych w Szombierkach i na tyle odległe, by nie stanowiły wzajemnego zagrożenia. W bytomskich ulach zamieszkała zdecydowanie najłagodniejsza rasa pszczół - krainka. Przy czym warto wiedzieć, że pszczoły same z siebie nigdy nie żądlą - objaśnia Urszula Mazurowska.

Jak poinformował Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu w mediach społecznościowych pszczoły mają mnóstwo pracy, gdyż na tym terenie wszystko wokół kwitnie. - Zajrzeliśmy już do naszych uli, pszczoły w Bytomiu dobrze sobie radzą, zbierają miód - cieszy się z takiego obrotu sprawy Urszula Mazurowska. Urząd Miejski zapowiedział natomiast, że już wkrótce w ich sąsiedztwie dosiane zostaną kolejne gatunki miododajne, aby miasto stało się - w pełnym tego słowa znaczeniu - ostoją pszczelarstwa.