Bytom: kościół św. Jacka cały czas w remoncie. Kiedy zakończą się prace? ZDJĘCIA

Pod koniec sierpnia 2018 roku Wojciech Saługa, wówczas marszałek województwa śląskiego, i ks. Tadeusz Paluch - ówczesny proboszcz parafii św. Jacka w Bytomiu - podpisali umowę na rewitalizację kościoła na Rozbarku. Prawie 1,5 roku później wciąż jest w remoncie. Kiedy zakończą się prace?

Kościół św. Jacka to jedna z najważniejszych wizytówek Bytomia

Jak informowaliśmy już wcześniej w ramach rewitalizacji zostaną przeprowadzone kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe zabytkowej, dzięki czemu świątynia zyska całkowicie nowe oblicze, zarówno na zewnątrz, jak i w środku.

Zakres prac obejmie m.in. remont wieży północnej i sygnaturki, jak i pokrycia dachowego. Odnowiona i oczyszczona będzie elewacja i stolarka drzwiowa świątyni. Natomiast wewnątrz kościoła remont dotyczy ścian, posadzek, a także sklepień. Warto także nadmienić, że wymianie ulegną instalacje elektryczne, a kaplice boczne zostaną zaadoptowane do celów dydaktycznych. Wartość przedsięwzięcia to ok. 21,5 mln zł.