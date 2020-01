Bytom: jubileuszowa Feriada Artystyczna przed nami. Na dzieci i młodzież czeka wiele atrakcji ZAPOWIEDŹ

XX Zimowa Feriada Artystyczna w Bytomiu będzie odbywała się w dniach 13-24 stycznia. Na wszystkich chętnych - w Bytomskim Centrum Kultury - czeka mnóstwo atrakcji. Wystarczy wspomnieć o warsztatach wokalnych czy tanecznych, które będą prowadzić znane osoby.

Warsztaty wokalne, 13-16 stycznia (od poniedziałku do czwartku); godz. 9.00-15.00

Marta Kosarska zapozna z techniką pracy nad oddechem, dykcją oraz interpretacją piosenki. Przedstawi w prosty i ciekawy sposób nowoczesne sposoby śpiewu stosowane przez największe gwiazdy muzyki. Warsztaty dla uczestników od 12 roku życia. Miejsce: Sala Akwarium, koszt: 170 zł.

Prowadząca to wokalistka, instrumentalistka oraz certyfikowany trener wokalny Europejskiego Centrum Edukacji Wokalnej. Marta Kosarska jest także finalistką Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu. Obecnie pracuje jako trener wokalny i instrumentalny w autorskiej terenowej szkole artystycznej Jolly Mix School of Music w New York (USA)