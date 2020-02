Bytom: jak to możliwe, że to miasto bez dzielnic? Wkrótce może się to zmienić. Ruszyły konsultacje społeczne

Mogłoby się wydawać, że w Bytomiu dzielnice istnieją... Zwyczajowo pewnie tak, ale pod względem czysto formalnym - jest zupełnie inaczej. Jak to możliwe?

Bytom: będzie podział na 12 dzielnic?

Na samym początku warto wyjaśnić dlaczego tak jest. Jak możemy przeczytać w uchwale Rady Miejskiej z 2005 roku mamy do czynienia tylko z „obszarami, na których można utworzyć dzielnice”. Żeby tak się stało potrzebna jest inicjatywa mieszkańców. W Statucie Miasta mamy to jasno określone - wymagane są podpisy przynajmniej 15% osób, które zamieszkują obszar, na którym ma powstać dzielnica i są uprawnieni do głosowania (chodzi o art. 74).

W przeszłości udało się to w Miechowicach, które „zdobyły” oficjalnie status dzielnicy - posiadały go jednak tylko przez pięć lat. W 2013 roku formalnie nie mogły się już tak nazywać. Jaki był argument, żeby taką decyzję wcielić w życie? Według ówczesnej władzy Bytomia działalność tamtejszej rady dzielnicy była niewielka. Mieszkańcy mieli inne zdanie w tym temacie. Nie byli jednak nic w stanie wskórać. Tym samym - miasto ponownie nie miało dzielnic. Być może - w niedalekiej przyszłości się to w końcu zmieni.