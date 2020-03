Bytom: co z nasadzeniami na rynku? ZDJĘCIA Trwają prace koncepcyjne

Wielu mieszkańców, co nikogo nie mogło dziwić, wciąż narzeka na brak zielni na bytomskim Rynku. Drzewa jeszcze do niedawna niby były, ale nie mogły one dawać cienia, zwłaszcza podczas letnich upałów, gdyż... były obumarłe. Na szczęście, taki widok platanów przeszedł już do historii. Na początku tego roku doszło do ich wycinki. Od dłuższego czasu mówi się o nowych nasadzeniach.

Bytom: kiedy możemy spodziewać się nowych nasadzeń na rynku?

Temat został podjęty, ale nie wiadomo, kiedy konkretne działania zobaczymy w rzeczywistości. Trzeba pamiętać, że nasadzenia drzew są rozpatrywane indywidualnie dla każdej lokalizacji. Nie inaczej jest w przypadku bytomskiego rynku.

Działania w tym temacie planowano na wiosnę - konkretnie w kwietniu. - Obecnie trwają prace koncepcyjne zmierzające do obsadzenia rynku roślinami, w tym drzewami. Niestety, dokładnego terminu sadzenia nie jestem w stanie podać - informuje nas Tomasz Sanecki z Biura Prasowego UM w Bytomiu. Tyle wiadomo na ten moment.