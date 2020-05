Bytom: Areszt dla złodzieja trakcji tramwajowej. 25-latek wpadł w Łagiewnikach

Bytom: Wtargnął do mieszkania 73-latki i dotkliwie ją pobił

Na 3 miesiące trafił do aresztu mężczyzna, który wtargnął do mieszkania 73-latki, a następnie ją pobił. Bandyta skradł etui na klucze oraz pieniądze. Seniorka z obrażeniami trafiła do szpitala.