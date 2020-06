Burze nad województwem śląskim. Woda zalewa ulice, piwnice oraz samochody

- Do godz. 18 na terenie woj. śląskiego strażacy interweniowali 172 razy w związku z opadami i burzami. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie Bytomia - 39, Tychów - 16 oraz Świętochłowic - 10 - mówi mł. bryg. Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej PSP.

- Głównym zagrożeniem będą opady deszczu, punktowo o nawalnym natężeniu (do 15-20 mm/10 min). Całkowita wysokość opadów deszczu sięgać może 40 mm. (...) Burze rozwijać się zaczną przed południem, ale najwięcej ich jest przewidywanych na popołudnie i wieczór. - informuje IMGW.

O sile żywiołu mieszkańcy Bytomia przekonali się już w południe. Tam doszło do zalania kilku ulic, co sparaliżowało ruch w mieście. Podtopione zostały piwnice, a woda zalała samochody. Najgorzej sytuacja wygląda na ul. Piłsudskiego, która przy każdych gwałtownych opadach zamienia się w rwącą rzekę. Dziś została ona zalana dwukrotnie.

- To najniższy punkt w okolicy, do którego spływa woda z sąsiednich ulic. Naprawdę każdy deszcz powoduje strach. Jak tylko zaczyna padać, to uciekam samochodem sprzed kamienicy - mówi nam jeden z mieszkańców.

Popołudniem burze oraz opady ponownie przeszły nad Bytomiem, ale też Chorzowem, Katowicami, Świętochłowicami, Piekarami Śląskimi, Zabrzem, Rudą Śląską, Sosnowcem czy Dąbrową Górniczą. Mieszkańcy wszystkich wyżej wymienionych miast zgłaszają zalane drogi, a czasem także piwnice i samochody.